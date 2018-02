Lee Ranaldo, do Sonic Youth, vem a São Paulo para mostrar disco solo

Atualizado no dia 15 de junho

Lee Ranaldo (foto), um dos maiores guitarristas de todos os tempos, fundador do Sonic Youth, vem ao Brasil em julho para dois shows em São Paulo. O músico apresenta seu elogiado disco, Between The Times And The Tides, de 2012, seu primeiro lançamento após o aparente fim da histórica banda alternativa de Ranaldo, Kim Gordon, Thurston Moore e Steve Shelley. Ranaldo esteve no Brasil em 2012, com sua mulher Leah Singer, para apresentar a performance multimídia Sight Unseen, de graça e apenas em Belo Horizonte.

A nova passagem terá duas datas na choperia do Sesc Pompeia (confira abaixo). Ingressos à venda a partir das 14h do dia 28/06, pela rede IngressoSesc (unidades do Sesc).

Lee Ranaldo and The Dust (EUA)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dias 19 e 20/07. Sexta e sábado, às 21h

Choperia

Sesc Pompeia

Leah Singer & Lee Ranaldo: Sight Unseen

Dias 23 e 24/07. Terça e quarta, às 21h

Teatro

Sesc Pompeia