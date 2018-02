Lee Ranaldo, do Sonic Youth, mostra disco solo em SP Lee Ranaldo, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, fundador do Sonic Youth, vem ao Brasil em julho para dois shows em São Paulo. O músico apresenta seu elogiado disco, Between The Times And The Tides, de 2012, seu primeiro lançamento após o aparente fim da histórica banda alternativa de Ranaldo, Kim Gordon, Thurston Moore e Steve Shelley.