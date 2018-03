Lêdo Ivo morre aos 88 anos

O escritor e poeta alagoano Lêdo Ivo, falecido nessa madrugada de domingo (23) aos 88 anos, na Espanha, foi um assíduo colaborador do jornal O Estado de S.Paulo. Começou a escrever no jornal em 1944, com 19 anos. No mesmo ano em que estreou na literatura com o livro de poesias As Imaginações.

De 1944 até 1961, Ledo Ivo publicou 294 textos. No primeiro deles, publicado em 29 de janeiro, Ivo fez a resenha do romance "Dias Perdidos" de Lucio Cardoso.