Led Zeppelin voltará aos palcos em Londres

A lendária banda de rock Led Zeppelin deve anunciar nesta quarta-feira, 12, um novo show, quase três décadas depois do fim abrupto do grupo. Os roqueiros se separaram em 1980 após a morte do baterista John Bonham e desde então fizeram apenas alguns shows - a última vez que subiram ao palco foi há 12 anos, quando o Led Zeppelin foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. A apresentação será em homenagem ao fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun, em 26 de novembro, na O2 Arena. "Durante a existência do Led Zeppelin, Ertegun foi uma grande base de solidariedade e harmonia", disse o vocalista Plant. "Para nós, ele era a própria Atlantic Records, além de ser um grande amigo." A expectativa é que o filho de John Bonham, Jason, tome o lugar de seu pai na banda. Completam o Led Zeppelin, considerada a melhor banda de hard rock de todos os tempos pelo canal americano VH1, seu trio fundador: o vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones. Segundo Harvey Goldsmith, um dos promotores do show, os músicos ensaiaram durante uma semana, depois de terem sido convidados a tocar por apenas 30 minutos. "Após os ensaios, tivemos uma reunião e Robert anunciou que eles estavam dispostos a realizar um show inteiro, mais longo", revelou. O site de música NME divulgou que o show, que será único, vai acontecer em Londres, em novembro. Plant e Page apresentaram-se juntos ao longo dos anos, mas John Paul Jones se manteve mais distante. Quando John Bonham morreu, depois de uma longa batalha contra o alcoolismo, seus colegas de banda disseram que o Led Zeppelin, formado em 1968, morrera com ele. A apresentação vai coincidir com o lançamento de uma nova compilação da banda, em um duplo CD intitulado Mothership. Organizadores do evento esperam que o reencontro do Led Zeppelin provoque uma grande corrida pelos ingressos. Matéria ampliada às 17h07