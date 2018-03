Led Zeppelin vai relançar 'catástrofe do rock'

Depois de anos de relutância, os membros sobreviventes do Led Zeppelin estão relançando o único álbum gravado ao vivo pela banda, além de um filme de um concerto ligado ao álbum, que foi descrito pela revista Q como "uma das grandes catástrofes do rock." The Song Remains the Same, que reuniu materiais de um show pouco notável apresentado em três noites sucessivas no Madison Square Garden, em Nova York, em 1973, foi lançado originalmente em vinil e celulóide em 1976. Os dois pacotes vão sair novamente nos Estados Unidos em 20 de novembro, acrescidos de faixas inéditas e outros bônus. O Led Zeppelin vai lançar uma semana antes disso uma compilação de dois discos contendo 24 de seus sucessos, intitulada Mothership. O guitarrista e produtor Jimmy Page, o cantor Robert Plant e o baixista e tecladista John Paul Jones foram relançando todo seu catálogo em edições de luxo ao longo dos anos, incluindo, em 1993, um pacote contendo seus oito álbuns gravados em estúdio e, em 2003, um DVD que foi indicado ao Grammy. Mas eles praticamente ignoraram The Song Remains the Same. O álbum duplo foi lançado em CD em 1987, e o filme, em DVD, em 1999, e foi apenas esse o reconhecimento dado pela banda à existência do projeto, na era digital. Jimmy Page afirmou certa vez que os concertos não foram "noites realmente mágicas", e críticos e fãs da banda se sentiram igualmente decepcionados. A trilha sonora era essencialmente um acompanhamento obrigatório do filme, projeto caro que desde o início foi prejudicado pela preparação escassa. O falecido diretor Joe Massot, que acabou sendo demitido do projeto, também filmou bizarras sequências de fantasia com Page, Plant, Jones e o baterista John Bonham, cuja morte em 1980 levou à dissolução da banda. A revista musical britânica Q descreveu o filme como "o filme de rock ''n''roll mais tolo já feito." Os relançamentos estão a cargo da Rhino Records, selo que é rival do Warner Music Group, e do selo irmão Warner Home Video.