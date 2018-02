Led Zeppelin se reúne para show único no fim do ano

A lendária banda de rock inglesa Led Zeppelin se reunirá no final de ano para um único show, segundo informou nesta quarta, 5, o site da revista New Musical Express. De acordo com a publicação, o cantor do grupo, Robert Plant, teria confirmado o retorno do conjunto a um fã, que lhe abordou para pedir um autógrafo, e teria perguntado pela volta do Led Zeppelin. "Como você sabe? Temos uma reunião esta tarde para falar sobre isso. Não há muito para organizar, pois será apenas um único show", teria dito Plant ao fã. Fontes da indústria musical britânica citadas pela revista asseguraram que o concerto terá caráter beneficente, e poderia ocorrer na casa de shows 02 Arena, em Londres. Na semana passada, o jornal Daily Telegraph havia assinalado que os três membros ainda vivos da banda - o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones, além do vocalista Plant - planejavam um concerto em homenagem a Ahmet Ertegun, co-fundador da gravadora americana Atlantic Records. Ertegun, falecido em dezembro de 2006, foi um dos primeiros a apostar no Zeppelin, ainda em meados dos anos 60. O grupo se dissolveu em 1980, após a morte do baterista John Bonham, por intoxicação etílica.