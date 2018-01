Led Zeppelin pode ter inéditas lançadas Robert Plant, ex-vocalista do Led Zeppelin, encontrou materiais inéditos da banda gravado em fitas, segundo afirmou em entrevista à BBC. Segundo ele, as obras que estão nesse acervo até então abandonado devem sair em 2014 em uma coletânea remasterizada do grupo. Plant afirmou ainda que a divulgação pode ser dificultada por John Paul Jones, que era vocalista do grupo na época em que as canções foram gravadas e não quer a comercialização do material.