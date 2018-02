Led Zeppelin anuncia show de reencontro em Londres A banda de rock Led Zeppelin anunciou nesta quarta-feira que fará um concerto único de reencontro, quase três décadas depois de ter se desfeito. O grupo se separou em 1980 após a morte do baterista John Bonham e desde então fez poucos shows, o último dos quais há 12 anos, quando foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. O show será realizado em Londres em 26 de novembro. Os ingressos vão custar 125 libras (254,3 dólares) e serão sorteados. Os fãs podem se cadastrar no site www.ahmettribute.com para ter a chance de comprar ingressos. O site oficial dos ingressos caiu pouco depois do anúncio, devido ao grande número de fãs que o acessaram para tentar uma chance de assistir à banda, conhecida entre muitos de seus fãs como Zep, simplesmente. O organizador do concerto, Harvey Goldsmith, disse que acha que será um show único, não uma turnê, mas que a banda parece estar se dando bem junta outra vez. O filho de Bonham, Jason, será o baterista do Led Zeppelin, tocando com os membros fundadores: o vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones. O show será uma homenagem ao falecido fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun, que fechou contrato com o Led Zeppelin em 1968. Plant e Page já trabalharam juntos ao longo dos anos, notadamente num álbum em 1994, mas John Paul Jones tem se mantido mais distante. Quando John Bonham morreu, após uma longa batalha travada contra o alcoolismo, seus colegas de banda disseram que o Led Zeppelin tinha morrido com ele. A banda tem programado o lançamento de uma coletânea de seus maiores sucessos, "Mothership", em 13 de novembro. O concerto acontecerá na 02 Arena, em Londres, que tem capacidade para 22 mil pessoas. Pete Townshend, do The Who, o ex-Rolling Stone Bill Wyman, os Rhythm Kings e outros também vão se apresentar na mesma noite.