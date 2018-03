Leci prega toda a liberdade em temas atemporais Para os mais jovens ou até mesmo aos mais desavisados, que conhecem Leci Brandão apenas por sua atuação como comentarista durante anos em transmissões dos desfiles de carnaval, há agora a oportunidade de descobrir o porquê de ela ser considerada uma das maiores compositoras e intérpretes de samba do País. Em mais um exemplo de como resgatar e preservar o patrimônio cultural nacional, a Universal Music acertou em cheio ao relançar os discos de Leci - feitos na época de contrato com a Phonogram/Polydor - agora em um único CD. Das dezoito faixas, destaque para as versões inéditas de Deixa, Deixa, Assumindo e Zé do Caroço, um dos maiores sucessos da carreira da cantora e compositora, ao lado de Deixa Pra Lá. Com registros que vão de 1976 a 1981, há espaço também para arranjos mais pop, como em Vinte e Duas Horas (referência ao tempo de duração de uma viagem de Leci ao Japão). Composições como Questão de Gosto (samba-jazz de primeiríssima), Ombro Amigo, Chantagem, Assumindo e Ferro Frio relembram a veia de Leci como autora que sempre pregou todo e qualquer tipo de liberdade, seja de expressão, política ou sexual.