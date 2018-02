Leão para John Woo e um espanhol brilhante Jianyu (Reino dos Assassinos), codireção de Su-Chao Ping e John Woo, tem lutas bem coreografadas, mas que não pretendem se bastar a si mesmas - aparecem em função de uma história bem construída. O fio que liga a trama é a busca pelos restos mortais de um monge budista. Reza a lenda que quem detiver as duas metades do corpo do monge, entrará de posse dos segredos profundos do kung fu. Há um conceito trágico que conduz essa busca, com enganos e descobertas inesperadas. É codirigido por Woo que, este ano, recebe o Leão de Ouro pela carreira em Veneza.