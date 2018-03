'Le Huffington Post' será lançado na França

O grupo de mídia Le Monde, dono do diário de centro-esquerda de mesmo nome, assinou acordo com o Huffington Post Media Group para criar um site novo de língua francesa com uma equipe editorial baseada na França, afirmaram as partes na segunda-feira.

O "Le Huffington Post", como será chamado, será lançado antes do fim do ano e a redação francesa será montada nas próximas semanas. O editor-chefe está sendo procurado.

Nenhum detalhe financeiro foi divulgado.

"Esse será um site de informação e uma plataforma de expressão para blogueiros e escritores de renome", disse Ariana Huffington, cofundadora e editor-chefe do Huffington Post, segundo o Le Monde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Huffington Post, que foi comprado pela AOL por 315 milhões de dólares em fevereiro, já lançou sites internacionais no Canadá e na Grã-Bretanha. Também há negociações para o lançamento de um site no Brasil, disse Huffington ao Le Monde.

O Le Monde lançou o site www.lepost.fr em 2007, que foi projetado para ser um portal online para o jornalismo cidadão e blogueiros, com um foco nas celebridades. Mas a empreitada registrou perdas de cerca de 1 milhão de euros (1,4 milhão de dólares) no ano passado, apesar de atrair aproximadamente 3 milhões de visitantes individuais por mês.

Um terceiro parceiro no empreendimento francês é a holding Les Nouvelles Editions Independantes, do banqueiro Matthieu Pigasse, coproprietário do Le Monde com Pierre Berge, ex-parceiro comercial do estilista Yves Saint Laurent, e o magnata da Internet Xavier Niel.

(Reportagem de Alexandria Sage; reportagem adicional de Gwenaelle Barzic)