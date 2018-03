LCD Soundsystem: despedida em abril A banda norte-americana LCD Soundsystem anunciou que vai encerrar suas atividades. O anúncio foi feito anteontem na página oficial do grupo na internet. A banda liderada por James Murphy informou que fará um show de despedida no dia 2 de abril, no Madison Square Garden, em Nova York. De acordo com o comunicado oficial, a apresentação deve durar cerca de três horas. O LCD Soundsystem tem três discos lançados, sendo o mais recente This Is Happening, de 2010, que figurou em diversas listas especializadas como um dos melhores do ano. Agora, este mês, o grupo chega ao Brasil para tocar no Rio (17), em São Paulo (18) e em Porto Alegre (20). / EFE