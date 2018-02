Lázaro Ramos estreia como dramaturgo em 'As Paparutas'

"Era uma época de desemprego e aproveitei para contar uma história que me falava ao coração", diz o ator, que já dirigiu o texto, em Salvador, à época de sua conclusão, e o viu montado por outros encenadores. "Não escrevi para o público infantil. Não estava preocupado com o mercado de peças para as crianças, não segui uma fórmula. Quando montei é que fui descobrir que as crianças se identificavam. Estou louco para ver a reação do meu filho, meus três afilhados, os filhos dos amigos."

Para esta montagem carioca, foi preciso atualizar a história do menino que não se cansa de contar histórias e que se deixa encantar especialmente pela magia em torno das Paparutas, associação de mulheres que têm uma relação quase religiosa com a comida. Elas existem na vida de Lázaro desde a infância. Soteropolitano, ele tem família na pequenininha Ilha do Pati - a 1h30 da capital baiana e com cerca de 200 moradores, descendentes de escravos. Passou bons anos assistindo às apresentações que elas fazem numa praça da ilha.

A combinação de dança, cânticos, percussão, indumentária colorida e culinária típica (acarajé, vatapá, caruru, moqueca) fascinava o pequeno Lázaro, que viria a criar a peça sob o ponto de vista do menino que ele foi.

Na nova versão, o protagonista (interpretado por Samuel de Assis) se chama Jovi - apelido de João Vicente, o filho de 1 ano que tem com a atriz Taís Araújo. Entraram em cena celulares e iPods, objetos do cotidiano das crianças do mundo tecnológico e veloz de hoje.

Uma nova Paparuta (Maria Gal) chega e logo se vê que ela não é como as outras: troca o "s" pelo "x", é meio maluquinha. Tem, entretanto, que se provar competente para ser aceita pela Paparuta chefe. "Cada qual no seu cada qual, ser igual não é igual", ensina uma das músicas.

"A peça fala da valorização da diferença, estimula cada pessoa a se interessar pela sua própria origem. Todos os meus parentes são da Ilha do Pati. Eu perguntava, mas ninguém sabia explicar direito o que eram as Paparutas. Então quis dar sentido àquilo", explica Lázaro.

O investimento na autoestima infantil e no fortalecimento da própria identidade é uma necessidade para a qual Lázaro já vem chamando a atenção como embaixador do Unicef. Em 2010, ele lançou o livro "A Velha Sentada", cuja personagem principal, Edith, é uma menina introspectiva, sem amigos e insegura, que desabrocha quando parte em busca de autoconhecimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

AS PAPARUTAS

Teatro Fashion Mall (Estrada da Gávea, 899, São Conrado). Tel. (21) 2422-9800. Sáb. e dom., às 17 h. R$ 50. Até 25/11.