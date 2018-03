Lázaro e Taís substituem 'Tapas & Beijos'

Bueno será colocada à prova no CQC desta segunda, na Band. O programa investiga se o narrador mais famoso do País, alvo do cyberbullying "Cala a boca, Galvão", é mesmo um chato. Mauricio Meirelles conversou com Galvão e gente próxima a ele, como Tiago Leifert, Caio Ribeiro e Casagrande.

Em tempo: para se mostrar bacana, Galvão Bueno deu até a chave do próprio carro ao repórter do CQC.Todos Contra a Dengue é a campanha que a TV Cultura põe no ar a partir de amanhã, usando todo o seu elenco - do jornalismo ao pessoal do Quintal da Cultura.

O Esporte Interativo reparou nos anúncios da ESPN que prometiam exclusividade sobre as quartas de final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid X Atlético de Madrid, e resolveu lançar a própria campanha, para alertar que, afinal, também estará nesse páreo.

Com humor, o Esporte Interativo vai aquecer sua campanha por meio dos mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ressaltando suas exclusividades - a começar por Zico nos comentários e André Henning na narração.

Acredita na Peruca, série com Luiz Fernando Guimarães no Multishow, tem estreia marcada para 18 de maio. Serão 20 episódios.

Refém, série do Porta dos Fundos, superou todas as expectativas na TV. A estreia levou a Fox ao primeiro lugar no ranking de TV paga e fez do canal o 4.º mais visto, entre assinantes, no ranking geral, incluindo canais abertos, no segmento de 18 a 24 anos.

Assim é que a Fox aguarda com alta expectativa pela estreia da primeira série criada originalmente para o canal, O Grande Gonzales, agora em desenvolvimento para ir ao ar no segundo semestre.

Por falar nisso... Fernanda Torres (Fátima) e Márcio Garcia (Rei) gravam a primeira cena da última temporada de Tapas & Beijos. Após ajudar Fátima e Sueli (Andréa Beltrão) a erguerem o negócio próprio, o brechó BoutiKe, Rei vai viver na maré mansa. No ar, a partir de terça.