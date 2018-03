LAUTNER OU O PATRIMÔNIO RECUPERADO Talvez tenha a ver com a presença de Michel Hazanavicius na presidência do júri de cineastas do 3º MyFrenchFilmFestival.com. Expressão do cinema popular francês, ele era só um diretor de filmes comerciais, não muito bem-visto pelos críticos, antes que O Artista estourasse. Na seção Filmes do Patrimônio, o festival virtual da UniFrance resgata este ano Les Tonton Flingueurs, de Georges Lautner (1963).