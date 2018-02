Lauryn Hill na mira da Justiça A reclusa cantora Lauryn Hill disse na sexta-feira em seu tumblr que não paga impostos desde que "se afastou da sociedade para garantir o seu bem-estar e o de sua família". O comentário surgiu depois que a artista, oito vezes vencedora do Grammy, foi notificada pela justiça americana que será processada por não ter pago impostos. Segundo procuradores do estado de Nova Jersey, ela deixou de pagar impostos referentes a cerca de US$ 1,5 milhão que recebeu de royalties em 2005, 2006 e 2007. Em sua resposta na internet, ela diz que se afastou para evitar o clima de "hostilidade, falsidade, manipulação, sexismo e racismo do mundo pop". /AP