Lauryn Hill faz volta polêmica aos palcos dos EUA

Após quase dez anos longe dos palcos, Lauryn Hill voltou a excursionar nos Estados Unidos, depois de controversa passagem pelo Brasil - houve quem detestasse seu show, especialmente por causa dos atrasos médios de mais de uma hora. Nos Estados Unidos não tem sido diferente. Em Oakland, os fãs ficaram pasmos: ela estava trôpega e a voz irreconhecível em cena, para alguns. As comunidades de fãs levantam teses. Muitos acham que ela se afundou nas drogas, e que está fora de controle. Acompanhe Lauryn fez um discurso explicando que ficara tanto tempo fora porque estivera "limpando a casa", segundo afirmou. Mas dizem que ela está pirada e que a maluquice tem a ver com um certo Brother Anthony, de quem ela teria se tornado seguidora. No Brasil, ela se recusou a falar com a Rede Globo de Televisão. Fontes da emissora a acusaram de pedir um repórter negro para uma eventual entrevista, o que a TV se recusou. Um produtor, no entanto, contou que ela recusa-se a falar com qualquer conglomerado de mídia, e foi o motivo. Ela também não quis receber o Ministro da Cultura, Gilberto Gil, mesmo ensaiando em seu estúdio. Claro, nem todos torceram o nariz para a reclusa mais maluquete da black music atual. Jon Pareles, escrevendo hoje no New York Times, disse que ela está "fazendo rap mais fluente e mais veloz e cantando com mais potência do que costumava fazer nos anos 90". Pareles a viu no Brooklyn. Eis um trecho do seu texto: "Encarando uma transbordante platéia de 15 mil pessoas no Wingate Park, no Brooklyn, na segunda-feira, 6, à noite, Lauryn Hill disse: ‘Vamos ver quantas pessoas lembram de mim. Eu sei que não tenho dado as caras há algum tempo’. Ms. Hill tem sido uma das mais notórias ausências do R&B. Seu último disco de estúdio, The Miseducation of Lauryn Hill, foi lançado em 1998 e ganhou cinco prêmios Grammy. Foi seguido somente por um MTV Unplugged, gravado em 2001 e no qual havia tanta conversa quanto música, e recentemente por uma canção de rock, Lose Myself, que está na trilha do filme Surf’s Up (foi sua única canção nova no set). Ela tem hesitado para uma reunião com os Fugees, o grupo de hip-hop que alavancou sua carreira, e sua turnê atual tem se caracterizado por seus atrasos. Ela estava 45 minutos atrasada no Brooklyn. Após uma amadorística abertura feita por um cantor de 17 anos, Sean Kingston, a audiência foi avisada que Ms. Hill ainda estava a caminho do estacionamento. E não parecia promissor quando o início foi com uma abertura de 10 minutos de sua versátil banda. Mas então Ms. Hill, com uma jaqueta avermelhada com frajas que a fazia parecer como um membro de Sly and the Family Stone - subiu ao palco para mais de duas horas de música certeira, cheia de alma, incendiária."