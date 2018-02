Lauryn, genial diva geniosa Difícil achar uma música mais representativa dos anos 1990 do que Ready or Not, com Lauryn Hill cantando dentro de um submarino com Wyclef Jean, seu parceiro na banda Fugees. Havia ali as bases de uma música que se tornaria suprematista nos anos seguintes, na alternância do clássico vocal black com o novo hip-hop, fundindo jazz e dub, radicalizando nos teclados, nos efeitos, na cadência - aquilo que culminaria como o novo R&B (teve quem chamasse de Rap da Costa Leste ou de Rap Alternativo).