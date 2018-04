Lauro César Muniz e Daniel Filho vão filmar vida de Getúlio O cinema deve presenciar em breve uma união ligeiramente inusitada. O ex-Globo e atual autor da Record Lauro César Muniz se uniu ao diretor campeão de bilheteria da Globo Filmes, Daniel Filho, para a produção de um longa-metragem. Trata-se da história dos últimos 19 dias de vida de Getúlio Vargas, projeto antigo de Daniel Filho. "O tema sempre me fascinou. Quando fiz a minissérie Aquarela do Brasil, voltamos a falar no assunto", conta Muniz. "Há três meses, Daniel me procurou e disse que queria fazer um filme comigo. Sempre nos demos muito bem em todos os projetos de televisão." Salvador da Pátria e Chiquinha Gonzaga são algumas das obras do autor na Globo com a supervisão de Daniel. Mas se engana quem pensa que a Globo Filmes entrou na história - não por enquanto. O filme sobre Getúlio é, a princípio, um projeto da produtora de Daniel Filho, a Lereby - fato que Muniz faz questão de frisar, uma vez que trocou de emissora. O autor, que assinou contrato com Daniel para a produção do longa até 2008, está com uma peça em cartaz, O Santo Parto, e prepara uma novela para suceder Caminhos do Coração na Record. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo