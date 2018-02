Laura Bush fecha acordo com editora para publicar memórias

A primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush, concordou em publicar suas memórias com a Scribner, informou a editora nesta segunda-feira. A publicação do livro é esperada para 2010, disse a Scribner, uma marca da Simon & Shuster, parte da CBS Corp. A editora informou que a publicação traria "relatos das experiências de vida de Laura Bush, incluindo os oito anos na Casa Branca". Susan Moldow, vice-presidente executiva da Scribner, conduziu as negociações com o advogado de Washington Robert Barnett, informou a editora, que não revelou os valores do acordo. Barnett é conhecido por intermediar negócios com editoras e a mídia para políticos de peso incluindo Bill e Hillary Clinton, Barack Obama e o ex-assistente do presidente George W. Bush Karl Rove. Laura Bush disse em comunicado que vai "contar histórias sobre os extraordinários eventos e pessoas que eu conheci na vida, particularmente durante os meus anos na Casa Branca". (Reportagem de Daniel Trotta)