Laura Bush e filha lançam livro infantil sobre o 'prazer de ler'

A primeira-dama norte-americana, Laura Bush, e sua filha Jenna vão escrever um livro infantil sobre os prazeres da leitura. Ambientada numa escola, a história é inspirada nas experiências em sala de aula de suas autoras, ambas professoras, informou na quinta-feira a editora HarperCollins, subsidiária da News Corporation. "Minha mãe sempre foi minha inspiração. Ela compartilhou seu amor pelos livros comigo e com Barbara, desde que éramos crianças", disse Jenna Bush, segundo comunicado. "Eu carreguei essa paixão para a sala de aula." O livro, que ainda não tem título, fala de um garoto travesso cuja professora o ajuda a descobrir que ler pode ser divertido. Ele será publicado em 2008 em inglês e espanhol. Será o primeiro livro de Laura Bush, disse uma porta-voz da HarperCollins. A mesma editora vai lançar em setembro o primeiro livro de Jenna Bush, Ana's Story, um trabalho de não-ficção para adolescentes. Quando o livro infantil for publicado, a HarperCollins doará 1 milhão de dólares em livros infantis a escolas e bibliotecas públicas. O lucro líquido obtido pelas autoras e parte do lucro da editora serão revertidos para duas organizações sem fins lucrativos de apoio e treinamento de professores.