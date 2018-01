'Latitudes' supera 1 milhão de visualizações

Na dança das cadeiras, surgiram nomes de Ana Luiza Guimarães e Ana Paula Araújo para substituir Renata Vasconcelos, que iria para o Fantástico. A Globo afirma que "mudanças estão sendo estudadas".

Programada para 2014, a série Os Experientes, produção da O2 Filmes para a Globo, já movimenta reuniões de pré-produção no QG de Fernando e Quico Meirelles, diretores do programa, na Vila Leopoldina.

Padoca. O fim da MTV Brasil como canal do grupo Abril, no Sumaré, esvaziará a frequência de artistas que ajudam a fazer a fama da Real (lanchonete da esquina, tratada como padaria desde os idos da Tupi).

Padoca 2. Veteranos da Tupi, alguns já estabelecidos na Globo há décadas, como Lima Duarte, até hoje passam pela Real, vez ou outra, para encontros entre amigos. A "padaria", que já foi também frequentada pela turma do SBT, cuja torre de transmissão fica na vizinhança, mantém a presença diária do pessoal da ESPN, instalado no mesmo quarteirão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vai bem o SPTV 1ª edição no Ibope de setembro. O noticiário pilotado por César Tralli registra, até aqui, 11 pontos de média para o mês, ante 9 marcados em janeiro e também 9 alcançados em setembro de 2012 - representa um crescimento de 22%.

Uma 3ª temporada de CopaHotel não é carta fora do baralho nas conversas entre o canal GNT e a produtora Pródigo. O argumento da série, cuja 2.ª safra de episódios estreia nesta segunda, vem bem a calhar para as altas cotações do Rio em ano de Copa do Mundo.

Repórter do Programa Especial, Fernanda Honorato, que tem Down, conversa com

Fagner na Fundação Social Raimundo Fagner, que atende crianças de baixa renda em Fortaleza. O cantor atesta o quanto o contato com a música pode transformar vidas

em edição que aborda a inclusão pela música: no ar dia 5, às 10h30, pela TV Brasil.

Lançada como primeiro projeto feito para TV, cinema e internet, Latitudes já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Com Daniel Oliveira e Alice Braga, o título tem 11 minutos por episódio em sua versão para a internet, publicada sempre às quartas-feiras, às 11 h. Cada episódio é visto num mix de ensaio e dramaturgia na segunda-feira seguinte pelo canal TNT. No final, tudo isso será lançado como longa-metragem. Depois de se encontrar casualmente em Paris, Londres e Veneza, o casal se revê em São Paulo, no episódio desta semana, revelando uma esposa, terceiro elemento até então desconhecido pela moça da história.

Inclusão