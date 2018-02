Latinos conquistam festivais europeus

O cinema latino está bem representado nos festivais europeus. No sábado, o chileno Raúl Ruiz ganhou o prêmio de melhor diretor na 58.ª edição do Festival de San Sebastián, na Espanha, por Mistérios de Lisboa, filme falado em português sobre um órfão ligado a várias histórias de intriga e amor. Hoje começa o Festival de Biarritz, na França, com a participação expressiva de filmes latinos, dois deles brasileiros - Sonhos Roubados (de Sandra Werneck) e Cinco Vezes Favela (cinco episódios dirigidos por diferentes autores). A lista inclui o colombiano As Cores da Montanha (Carlos Cesar Arbelaez) e o chileno La Vida de los Peces (Matias Bize), entre outros. /AFP/EFE