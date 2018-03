Latino-americanas são favoritas para o Miss Universo do Vietnã

As candidatas latino-americanas estão entre as favoritas no concurso de Miss Universo e, com as outras 80, passam os últimos dias ensaiando para a cerimônia que coroará a mais bela em Nha Trang, no sul do Vietnã. A final do Miss Universo será no domingo, 13, pelo horário de Brasília. Reunidas pela organização no isolado complexo de Diamond Bay, a cerca de 14 quilômetros de Nha Trang, as participantes foram vistas nesta sexta-feira pela última vez em público antes do espetáculo de duas horas que acontecerá no Crown Convention Center, um auditório com capacidade para oito mil pessoas e que foi construído exclusivamente para o evento. Foto: Efe Representantes da Tanzânia, Amanda Ole Sulul; Japão, Hiroko Mima; Tailândia, Gavintra Photijak, y Bélgica, Alizee Poulicek As participantes ficaram no Vietnã por quase um mês, promovendo diferentes pontos do país desde a capital, Hanói (norte), Ho Chi Minh (sul), passando pela turística baía de Halong. Nos últimos dias, já se submeteram a provas preliminares em duas das três modalidades do concurso, a de trajes de banho e a do vestido de noite, e as reações do público fizeram com que começassem as especulações. México, Colômbia, Venezuela Assim, as representantes do México, da Colômbia, da Venezuela e da Índia foram as mais aplaudidas durante a apresentação de trajes de banho, especialmente a colombiana Taliana Vargas, de 20 anos, que chamou atenção com seu biquíni de cor bronze. Se ganhar o concurso, a Miss Colômbia conseguiria repetir pela segunda vez um título que o país sul-americano conquistou há exatamente meio século. Outra candidata bem posicionada é a mexicana Elisa Nájera, que venceu um dos prêmios complementares que são realizados às vésperas do evento. Trata-se da Rainha de Vinpearl - nome de uma das ilhas próximas da baía de Nha Trang, onde foi premiado o desfile em traje de banho da mexicana. Entre as finalistas deste concurso estavam em pé de igualdade a Miss Colômbia e a espanhola Claudia Moro. Também tem chances a candidata venezuelana, Dayana Mendoza, vencedora do concurso de melhor Ao Dai, o traje tradicional vietnamita, que foi escolhido em um evento celebrado na cidade Ho Chi Minh, a antiga Saigon, em 24 de junho. A Miss Venezuela conseguiu ganhar de várias finalistas asiáticas, entre elas a participante do Vietnã. Por outro lado, estão bem posicionadas no concurso de melhor desfile em traje regional - que não será eleito pelo júri, mas pelo público através da internet - Marianne Cruz da República Dominicana e Karol Castillo do Peru, além das já citadas representantes do México e Venezuela. Entre as finalistas nesta modalidade está também Zana Krasniqi, a representante do Kosovo, país que declarou recentemente sua independência de forma unilateral e que participa pela primeira vez da competição. Desde sua chegada a Nha Trang, no dia 29 de junho, as candidatas dedicaram a maior parte do tempo a se preparar para este espetáculo que será televisionado para 170 países. Para um destes ensaios foram convidados cem jornalistas que presenciaram cenas produzidas milimetricamente: as participantes foram posicionadas em um ponto exato do palco e definida para qual câmera de televisão deveriam olhar e para onde caminhar assim que a voz em off anunciar o nome do país que representa. "Ensaiar e comer, ensaiar e comer", diz um dos membros da enorme organização de Miss Universo ao ser perguntado pela atividade das meninas durante estes dias.