Larry Hagman ganha tributo

Com a morte, na sexta-feira, 23, do ator norte-americano Larry Hagman, famoso por seu papel como J.R. Ewing no seriado Dallas, os produtores e roteiristas da série televisiva afirmaram que vão preparar um episódio especial para homenagear o artista e seu personagem no programa.

Larry Hagman participava da nova versão que estava sendo realizada de Dallas, exibido, originalmente, entre 1978 e 1991, transformando-se em um dos grandes sucessos da TV na década de 1980. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o ator, morto aos 81 anos, havia filmado 6 dos 15 novos episódios previstos para a segunda temporada da versão atual do seriado, com estreia marcada para 28 de janeiro. Nos capítulos anteriores, seu personagem estava internado com depressão.

Com a fatalidade, os roteiristas do programa terão de trabalhar na criação de uma despedida especial para o icônico personagem JR, o vilão de "Dallas" "globalmente reconhecido", como afirmaram os produtores executivos Cynthia Cidre e Michael M. Robin.

Além de interpretar seu papel como John Ross Ewing, homem de negócios do mercado petrolífero, em Dallas, Hagman, que lutava contra um câncer, foi o marido de Jeannie, o Major Nelson, na famosa série Jeannie é um Gênio, entre 1965 e 1970.