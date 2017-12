Larry Birkhead é o pai da filha de Anna Nicole Smith As análises de DNA comprovaram que o ex-noivo de Anna Nicole Smith, Larry Birkhead, é o pai de sua filha. A confirmação foi feita nesta terça-feira, 10, por um especialista em genética durante uma audiência da batalha legal pela custódia da menina, realizada a portas fechadas. O médico Michael Baird, que analisou os resultados de uma prova de DNA obtida em 21 de março, anunciou aos jornalistas fora do tribunal: "Birkhead é o pai biológico". Cheio de júbilo, o jornalista e fotógrafo Larry Birkhead disse: "Meu bebê estará em casa logo, logo". A paternidade de Dannielynn, filha de 7 meses da ex-coelhinha da Playboy, foi investigada porque Birkhead afirmava ser o pai do bebê, apesar de na certidão de nascimento constar que ela era filha do advogado e ex-companheiro de Anna Nicole, Howard K. Stern. Anna Nicole morreu em 8 de fevereiro em um hotel-cassino da Flórida devido a uma intoxicação provocada por uma combinação de vários remédios. Dannielynn é sua única herdeira, já que o filho Daniel, de 20 anos, morreu três dias após o nascimento da irmã, em decorrência de uma combinação letal de metadona e dois medicamentos contra depressão. O trágico paralelismo entre a morte de Anna Nicole e seu filho está sendo investigado pela Justiça das Bahamas, para determinar se a morte de ambos foi um acidente, um suicídio ou um homicídio. Dannielynn pode futuramente ser dona de uma fortuna se os herdeiros da ex-modelo ganharem uma batalha legal que já dura uma década, para ficar com milhões de dólares do falecido marido de Anna Nicole, o magnata do petróleo J. Howard Marshall, que morreu em 1995, 14 meses após o casamento. O valor é avaliado em US$ 500 milhões (R$ 1 bilhão)