'Laranja Mecânica' restaurado é atração da Mostra de SP

"Laranja Mecânica" ressurge na tela no esplendor de suas cores originais, intacto, cheirando a tinta em sua cópia nova. Nele, vemos as aventuras de Alex (Malcolm McDowell), o delinquente juvenil, preso após cometer assassinato e ''reeducado'' pela brutalidade de técnicas behavioristas. O visual psicodélico, a música lisérgica de Walter Carlos, enfim, a magnífica direção de Kubrick fazem dele um clássico.

Feroz, sarcástico, excessivo, ele fala do que acontece quando o Estado se equivale ao criminoso na ação brutal. Contemporâneo das ideias antipsiquiátricas, "Laranja" é libertário em sua essência. Para melhor curtir a obra, recomenda-se ver também o bom documentário "Era uma Vez...Laranja Mecânica", de Antoine de Gaudemar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LARANJA MECÂNICA

Cinesesc - Hoje, 17h30

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Unibanco Arteplex -

Dia 2/11, 20h40