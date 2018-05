Laranja mecânica, definitivo

Em Cannes, a exibição de A Laranja Mecânica foi precedida pela do documentário Il Était Une Fois Orange Mécanique, que situa a importância da obra e expõe a especificidade da época em que foi produzida. Kubrick trabalhava num épico sobre Napoleão Bonaparte quando a empresa Metro cancelou o projeto, considerado muito caro. Do passado, Kubrick viajou ao futuro e colocou na tela sua visão, calcada na de Burgess, de um mundo agressivo e violento.

A censura do regime militar instalado no Brasil colocou Laranja Mecânica no índex de obras proibidas. Hoje, parece piada, mas há 40 anos faziam-se excursões a Montevidéu para assistir ao filme, que fora liberado no Uruguai. Quando Laranja finalmente chegou ao País, o sexo dos personagem, nas cenas em que aparecem nus, foram cobertos por ridículas bolinhas.

Existem espectadores que nunca viram Laranja Mecânica nos cinemas sem as tais bolinhas. Além do lançamento em DVD, como planeja, para o fim do ano, a Warner deveria colocar o filme também nos cinemas. Kubrick nunca foi tão discutido por sua abordagem da violência. O filme foi acusado de incitar os jovens a agirem como Malcolm McDowell. Os protestos se sucederam, Kubrick recebeu ameaças anônimas. Como consequência, ele exigiu da Warner que tirasse o filme de cartaz, apesar do sucesso.