Lara Croft fica 'mais humana' com ajuda da atriz Camila Luddington

Luddington, de 29 anos, conhecida por seus papéis nos seriados norte-americanos "Grey's Anatomy" e "True Blood", passou três anos retratando Croft na nova versão do jogo "Tomb Raider", da desenvolvedora de games Crystal Dynamics, que foi lançada esta semana pela Square Enix.

Foi a primeira vez que Croft ganhou vida no jogo por meio da tecnologia de captura de movimentos que acompanhou os getos de Luddington e suas expressões faciais.

A atriz falou à Reuters sobre a reprodução de um ícone do videogame e sobre o trabalho tecnológico para fazer uma Croft mais humana.

Pergunta: Qual foi a sensação de ter jogado "Tomb Raider" quando era mais nova e mais tarde ter retratado Lara Croft?

Resposta: Isso me deu crédito instantâneo com meus irmãos. O que foi muito legal para mim é que como era uma remontagem, eu senti que não estava assumindo o lugar de ninguém e pude conversar com a Crystal Dynamics sobre as cenas, para onde estava indo a visão deles e trabalhar com eles para criar algo novo... é quase como o renascimento da personagem.

P: A Lara Croft antiga era muito conhecida por sua figura estilo Barbie. Como esta personagem renascida é fisicamente diferente?

R: Nos jogos anteriores, ela parecia desproporcional, se você quiser ver dessa maneira. Ela usava esses shorts minúsculos e ficava fantástica, mas eles queriam fazer dela um ser humano e mais realista neste jogo. Assim, suas proporções são mais normais agora.

P: O que mais está diferente em Croft desta vez?

R: Parecia que no jogo anterior a Lara era como um super-herói e não podia se machucar. Mas neste jogo você muito rapidamente pode ver que Lara está sangrando e coberta de lama e machucada e com cortes, e isso é completamente diferente de qualquer um dos outros jogos que já vimos. Nós a vemos se machucar. Vemos duvidar de si. Vemos o medo dela.

P: O que fez dela uma figura tão duradoura, não apenas nos jogos, mas nos filmes de Hollywood?

R: Há algo a ser dito sobre uma bela mulher dando porrada. Há algo obviamente atraente nisso. Ela é letal e ela é linda sendo letal, mas também acho que a Crystal Dynamics ouviu o que a nova geração está querendo.

P: Como foi o processo de captura de movimentos?

A: Eu passei três anos fazendo captura de movimento, no intervalo dos programas que fazia... Passei horas e horas realmente sendo espancada. Eu realmente não estou exagerando... Ela toma bastante porrada e por isso foi cansativo. Foi emocionalmente desgastante também, porque esta é apenas uma jovem que foi colocada em algumas circunstâncias extraordinárias.