Lanterna Verde teve diversas ´roupagens´ ao longo dos anos Criado por Martin Nodell, o personagem Lanterna Verde se tornou amplamente conhecido pelos fãs de quadrinhos e animações, embora não tenha alçado o mesmo patamar que outros heróis da Detective Comics como Batman ou o Super-Homem (que tiveram adaptações para o cinema e seriados de TV). Mas como outros tantos personagens nascidos na fase áurea dos quadrinhos, na primeira metade do século passado, o Lanterna Verde passou por diversas ´releituras´ ao longo de sua existência. Do personagem inicial Alan Scott, que tinha uma aura mais mística, chegou-se aos predecessores Hal Jordan, o mais conhecido do público, e, mais recentemente, o negro John Stewart (protagonista do desenho animado Liga da Justiça, atualmente veiculado na TV). Foi por meio do piloto de provas Hal Jordan, um homem ´sem medo´, que o mundo conheceu o Lanterna Verde moderno, parte da Tropa dos Lanternas Verdes, grupo de policiais intergalácticos escolhidos por uma raça de superseres, os Guardiões, que energizam os anéis energéticos dos lanternas, cuja missão é resolver os problemas do universo e, claro, combater vilões. (Matéria alterada às 17h45, com correções)