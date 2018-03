Lanny Gordin lança novo álbum em show em São Paulo Sem compor nada novo há dez anos, o guitarrista Lanny Gordin lança hoje, às 23h, no Studio SP o álbum Auto-Hipnose, com a banda Kaoll. Considerado por muitos um gênio da guitarra, Gordin despontou no final da década de 60 ao ser apresentado por Tony Osanah, crooner dos Beat Boys, a Gilberto Gil. À época, o compositor baiano estava começando o movimento Tropicália, do qual Gordin acabou participando ativamente. "A primeira vez que vi o Gil, ele estava usando uma bata indiana e um cabelo black power. Fizemos uma jam-session de uns 15 minutos e então ele me chamou para participar (da Tropicália)", diz Lanny.