Lance Armstrong é processado por fraude devido a mentiras em seus livros

A "ação coletiva" foi registrada na corte federal em Sacramento, Califórnia, na terça-feira, cinco dias depois de Armstrong encerrar anos de negações veementes e admitiu em uma entrevista na televisão para Oprah Winfrey que havia usado substâncias proibidas para melhorar o desempenho em seu caminho para o recorde de sete títulos na Volta da França.

Os nomes dos autores que constam no processo são Rob Stutzman, um executivo de relações públicas que foi vice-chefe de gabinete para o ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, e Jonathan Wheeler, que é chef e ciclista amador.

Eles disseram que compraram os livros "Lance Armstrong- Muito Mais do Que um Ciclista Campeão" e "Vontade de Vencer- Minha Corrida contra o Cancro" porque acreditavam em Armstrong e em seu retorno sem ajuda de drogas à Volta da França, depois de um golpe quase fatal quando foi diagnosticado com câncer no testículo.