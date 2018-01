Lançamentos de revista e livros de poesia agitam Bar Balcão Na próxima segunda-feira, 12, quatro lançamentos agitam a o Bar Balcão, em São Paulo: o 19.º volume da revista Inimigo Rumor e três livros dos poetas Ricardo Domeneck, Marília Garcia e Angélica Freitas. A Inimigo Rumor reúne poemas de mais uma dezena de poetas, veteranos e novos talentos. Um dos destaques do novo número é o ensaio do poeta Frank O?Hara sobre a obra do artista plástico Jackson Pollock. Ricardo Domeneck, radicado na Alemanha, mostra apego erótico e vontade de romper velhas dicotomias em A Cadela Sem Logos. Angélica Freitas, que estréia com Rilke Shake, apresenta uma tragicomédia. Em 20 Poemas Para o Seu walkman, Marília Garcia expõe seus sentimentos contraditórios. Tanto a revista como os livros de poesia são o resultado da parceria entre a 7Letras e a Cosac Naify. Revista Inimigo Rumor e livros de Ricardo Domeneck, Marília Garcia e Angélica Freitas. Bar Balcão. R. Dr. Melo Alves, 150, tel. (11) 3063-6091, 20 horas. 12/3