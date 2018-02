Lançamento de série para crianças Hoje, das 15 h às 18 h, a Livraria da Vila (Avenida Moema, 493) recebe o lançamento da série A Anja Dyuchad e os Reinos da Natureza, composta de quatro livros do poeta e escritor Gylmar Chaves, com ilustrações da artista plástica Laura Cardoso Pereira. Indicados para crianças a partir dos 5 anos - mas também para o público adulto--, os livros são um passeio pelos quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Os volumes podem ser vendidos separadamente. Gylmar Chaves já publicou outras obras, como Brinquedos Populares (1996), O Segredo da Clave de Sol ( 1992), Fábrica do Passado (1991) e O Menino Que Queria Muito (2000). Mais informações pelo tel. 5052-3540.