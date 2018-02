Lançamento acontece com debate O lançamento do livro de Teresa Otondo, Televisão Pública: Para Quem e Para Quê merecerá debate em torno do tema hoje, a partir das 19 h, na Casa da Cidade (Rua Rodésia, 398, Vila Madalena: tel, 3814-3372), sob mediação de Cecília Lotufo. Todos os participantes da mesa trazem para a discussão larga experiência e estudo sobre a democratização da comunicação via televisão.