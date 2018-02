Os álbuns solos de John Lennon serão lançados no sábado em reedição remasterizada. A iniciativa, supervisionada por sua viúva, Yoko Ono, põe à disposição do público no exterior os sete álbuns que Lennon editou entre 1970, ano da separação dos Beatles, até 1980 - quando foi assassinado -, mais o disco com músicas inéditas publicado quatro anos após sua morte. / EFE