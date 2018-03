Lançado livro sobre infância de Fidel e Raul Castro A partir de uma velha fotografia feita por volta do início da década de 40, quando Fidel Castro ainda era um jovem estudante, o pesquisador americano Patrick Symmes, localizou a maioria dos amigos do ex-presidente cubano e desses relatos traçou um completo panorama de Cuba, de Fidel e de seu irmão Raul, que assumiu o governo cubano em 2008, por causa da frágil saúde do irmão. Todos estudaram juntos no colégio jesuíta de Dolores, na cidade de Santiago, daí veio o nome do livro, Os Meninos do Dolores, lançado neste mês pela editora Record (450 pág.).