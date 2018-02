Lançado em maio, 'X-Men' já está na TV Se o canal pago acelerou a chegada dos filmes do cinema à TV e o vídeo sob demanda avançou ainda mais esse processo, agora temos a consolidação do PVOD, o Premium Video On Demand. Lançado no Brasil em maio, o blockbuster X Men: Dias de um Futuro Esquecido chega hoje à nova plataforma do Telecine e está disponível também para não assinantes do canal. O custo é de R$ 15. Nas telonas, X-Men faturou US$ 745 milhões e foi a 3ª maior bilheteria mundial do ano. Assim como já aconteceu com Rio 2 e A Culpa É das Estrelas, o mimo fica disponível por poucas semanas nesse PVOD e ainda não tem data para chegar ao VOD.