Lançado em DVD 'Vergonha', de Ingmar Bergman

A história é ilustração daquela famosa tese de Trotski, segundo a qual as pessoas não precisam se interessar pela guerra porque a guerra irá se interessar por elas. É o caso de Jan e Eva, que são mostrados num primeiro momento de intimidade, mas com as coisas não andando nada bem entre eles. Não se sabe exatamente por que, mas algo não vai bem com o casal. Jan é um músico e parece hipersensível, o que incomoda a mulher. Ela lhe diz que não tolera aquele excesso de emotividade. Mas, a esses conflitos pessoais outros virão se somar e bem mais graves, quando soldados começam a aparecer pelas redondezas.

Esse ambiente opressivo conduz os personagens ao mais doloroso encontro consigo mesmos. Sem qualquer alívio, como costuma acontecer com Bergman. O rosto coberto pela vergonha também serve para disfarçar o pavor, e o desalento. O filme leva a data de 1968, mas foi pensado e escrito antes que a Primavera de Praga fosse esmagada pelos tanques soviéticos e que a Guerra do Vietnã entrasse em sua escalada mais intensa. Em entrevista, Bergman diz que, se ao escrever o roteiro tivesse levado em conta esses fatos, o filme provavelmente seria ainda mais duro do que já é. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.