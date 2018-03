Lançado DVD com show de Gonzagão e Gonzaguinha Gonzaguinha está no centro do palco e puxa o pai pela mão. Gonzagão entra e solta o vozeirão para cantar "Légua Tirana", parceria sua com Humberto Teixeira. O filho fica de lado, acompanhando, com expressão de admiração e ternura. A cena é linda, e as que se seguirão também: os dois, que sempre tiveram uma relação extremamente difícil, dividindo músicas, de mãos dadas, dançando, se abraçando, se acarinhando. O reencontro, que pouco depois iria se consolidar na turnê conjunta Vida de Viajante, é o ponto alto do DVD Luiz Gonzaga do Nascimento Junior, programa da série Grandes Nomes, da Globo.