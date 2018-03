Lançado CD de Ná Ozzetti em tributo a Carmen Miranda

Os arranjos trazem um frescor contemporâneo a clássicos do samba, do choro, da marcha e de outros gêneros que Carmen cantou. Desenvolvido durante meses, o show contou com músicos integrados entre si e afinados com o estilo da cantora. Dante Ozzetti (violão), Mário Manga (guitarra, violoncelo e violão), Sérgio Reze (bateria) e Zé Alexandre Carvalho (contrabaixo) criaram os arranjos em conjunto e também produziram o CD com Ná e Alberto Ranellucci.

Como o show, o CD abre com Imperador do Samba (Waldemar Silva), que andava bem esquecida, e encerra com Adeus Batucada (Synval Silva), que Ná já tinha gravado. Outros compositores dos mais importantes do tempo de Carmen, muitos dos quais se projetaram por causa das gravações da cantora, estão presentes no repertório do CD. As nuances de interpretação de Ná em cada canção, a forma como valoriza melodias, harmonias e letras de cada uma delas são atestados de sua minuciosa abordagem do legado de Carmen. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.