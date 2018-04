Lançado CD da Portela considerado marco da escola

Já "Let It Roll - Songs by George Harrison" (EMI) é uma caprichada compilação de 19 canções do ex-beatle, de 1970 a 2002. Os clássicos que emplacou nos tempos de seu ex-grupo - "Something", "While My Guitar Gently Weeps" e "Here Comes the Sun" - aparecem em versões ao vivo. Há algumas faixas de seu sensacional álbum triplo "All Things Must Pass" (1970), o primeiro solo depois do fim dos Beatles - como "My Sweet Lord, Isn?t It a Pity" e "What Is Life" -, e "Got My Mind Set on You" e "This Is Life", do também marcante Cloud Nine (1987). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.