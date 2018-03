Lançada 3.ª Bienal do fim do mundo A 3.ª Bienal do Fim do Mundo, mostra de arte contemporânea realizada em Ushuaia (Terra do Fogo), na Argentina, será inaugurada no dia 27 de agosto e terá duração de dois meses, anunciaram ontem o presidente da Fundação Patagônia, Alberto Grottesi, e a espanhola Consuelo Ciscar (diretora do Instituto Valenciano de Arte Moderno), curadora da mostra, em cerimônia no Memorial da América Latina, em São Paulo. O tema da exposição, segundo Consuelo Ciscar, vai ser o Antropoceno, como é conhecida a atual era geológica causada pela interferência do ser humano. A lista de artistas ainda está sendo preparada e será anunciada posteriormente.