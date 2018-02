Lamont Johnson morre aos 88 anos Morreu no domingo, aos 88 anos, em Monterey, Califórnia, o cineasta Lamont Johnson, diretor de muitos episódios da série de televisão Peter Gun e autor de um polêmico filme que, em 1972, abordou a história de um homem casado que tem um relacionamento extraconjugal homossexual, Um Certo Verão, proibido por oito anos pela Censura brasileira. Johnson também dirigiu muitos episódios do popular seriado Além da Imaginação e, embora lembrado principalmente por seu trabalho na TV, realizou filmes importantes, como o antibélico A Execução do Soldado Slovik, baseado numa história real, e O Importante É Vencer (The Last American Heroe). / NYT