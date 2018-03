Lambada cult

Quando: Quinta-feira, dia 15, às 21 h. Onde:

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, tel 5080-3000. Quanto: de R$ 12 (meia) a R$ 24 (inteira).

Nome em ascensão da cena paraense, o compositor, cantor e guitarrista Felipe Cordeiro faz show de seu incensado disco Kitsch Pop Cult. Trata-se de um trabalho baseado na estética do brega, que fez do cantor um dos nomes mais interessantes a lançarem discos por aqui este ano. As boas Lambada com Farinha e Fim de Festa são puro balanço de guitarrada na escola de Dodô e Osmar. / R.N.