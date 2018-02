Lama põe em risco casa de Eddie Van Halen em Los Angeles A casa do guitarrista Eddie Van Halen em Hollywood Hills escapou por pouco de ser seriamente atingida na segunda-feira, quando o rompimento de uma tubulação de água provocou uma enxurrada de lama e detritos que atravessou seu quintal, informou o Los Angeles Times em seu site. A piscina de Van Halen desapareceu sob o dilúvio, e árvores e plantas em vasos também foram destruídas, disse ao jornal a namorada do guitarrista, Janie Liszewski. Mas a casa foi salva depois de os bombeiros protegerem-na com sacos de areia. O casal não estava no local quando a destruição começou, pouco após a meia-noite da segunda. Van Halen e a namorada estavam em Edmonton, no Canadá, para um show de reencontro promovido na noite anterior pela banda Van Halen. (Por Dean Goodman)