Lagerfeld esbanja luxo em desfile da Chanel

Com a fina assinatura de Karl Lagerfeld, a Chanel levou a uma imensa passarela negra, cinza e branca um desfile memorável sob o imenso telhado de vidro do Grand Palais de Paris, onde apresentou sua coleção primavera-verão 2011.

A presença marcante das cores vinho, pastel, celeste, rosa e amarelo, os bordados e texturas dourados e prateados, as elegantes misturas de branco e preto em perfeita harmonia com o cenário versalhesco de lava, pedras e areia foram algumas das características principais do verão da grife.

Os bordados de lantejoulas e plumas incrustadas nos ombros também foram outra tendência. Mas o estilista alemão também levou para a passarela buracos que decoravam calças, conjuntos de saia e jaquetas tipicamente Chanel, como se tivessem sido deteriorados pelo tempo.

Elemento essencial do próximo verão europeu, seja quase invisível sob uma jaqueta, preto com top decotado, coberto por franjas desfiadas ou ainda esbanjando detalhes dourados, o short foi o grande protagonista do desfile.

Já as saias, longas ou curtas, surgem com estampas floridas de cores vivas sobre preto, transparentes e opacas, com forte inspiração cigana.

Para as ocasiões em que o luxo é indispensável, o preto reina em múltiplas versões Chanel, com vestidos trapézio curtos, até os joelhos, longos e combinados com abrigos de tule e mangas de plumas.

A plateia aplaudiu com entusiasmo a magnitude do desfile, embalado por uma orquestra de mais de 50 músicos e que trouxe de volta às passarelas, entre outras musas históricas da grife, a modelo e hoje também estilista francesa Inès de la Fressange.