Laerte Ramos em mostra de armas

De sábado até o dia 27 de novembro, a Galeria Emma Thomas apresenta a exposição Armas Brancas, de Laerte Ramos, com entrada gratuita. Composta por armas de fogo com design inspirado em brinquedos, a mostra, individual e inédita, exibe os trabalhos de Ramos com cerâmica, argila, pedra e metal, explorando o contraste entre as cores brancas e pretas. A Galeria Emma Thomas fica na Rua Barra Funda, 216. Mais informações pelo telefone 3666-6489 ou no site www.emmathomas.com.br.