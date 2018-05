Lady Gaga supera 1 milhão de cópias Born This Way, de Lady Gaga, vendeu mais de 1 milhão de cópias em uma semana. Desde seu lançamento, em 23 de maio, foram vendidas 1.108.000 cópias, segundo a Billboard. Entre elas, 662 mil foram compradas na internet, batendo também o recorde digital. Gaga assumiu o topo da lista dos 200 álbuns mais vendidos da revista norte-americana, desbancando a britânica Adele, há três meses na primeira posição. A cantora se tornou um dos 17 músicos que conseguiram vender mais de 1 milhão de discos na semana de lançamento, na lista criada em 1991 e liderada por No Strings Attached do N"Sync, que vendeu mais de 2 milhões de cópias no ano 2000. / EFE e AP