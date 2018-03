Lady Gaga presenteia nova-iorquinos com 2 shows no Madison Square Garden

Lady Gaga se apresenta nesta terça-feira, 22, pela segunda vez no Madison Square Garden em Nova York, depois que na noite da segunda-feira, 21, abandonasse entre lágrimas de emoção o tradicional palco de sua cidade natal, onde esgotou a bilheteria.

"Acabei de sair do MSG com lágrimas no rosto", escreveu a artista na sua conta do Twitter logo após o show que, como não podia ser de outra maneira, encerrou com Born This Way, um single que em cinco dias se tornou o maior lançamento na história do iTunes com um milhão de downloads.

Com as duas apresentações em Nova York a cantora inicia a filmagem de um documentário para a emissora HBO sobre sua turnê Monsters Ball.

"Nova York, vocês estão prontos para a festa? Monster Ball' os libertará", anunciava Lady Gaga ao abrir o show no qual não faltaram sucessos como Telephone, Alejandro, Paparazzi e Bad Romance, conforme informaram seus fãs através das redes sociais.

Também espera-se que a nova-iorquina presenteie nesta terça-feira seu público com até 15 looks originais e alguma declaração polêmica, como a de ontem à noite relativa ao hábito de beber dos homens de sua família de origem italiana enquanto convidada o público - onde se encontrava Paul McCartney - a brindar no ar junto com a cantora.

"Meu nome é Lady Gaga e nasci e me criei nas ruas de Nova York", disse no show cheio de interação com o público. "Eu nunca fui corajosa, mas vocês, pequenos monstros, me fizerem ser", concluiu.

Esta noite, a cantora oferecerá sua segunda apresentação na cidade da turnê Monster Ball e, se repetir o repertório, começará com Dance in the Dark, para mais tarde, vestida com um traje transparente de freira, cantar Love Game, assim como Speechless, que tocou na noite anterior com um piano que, segundo explicou ela mesma, as autoridades não lhe deixaram queimar ao vivo.

Em seu repertório também incluiu You & I, de seu novo álbum, So Happy I Could Die, Monster, Teeth e, como bis após os aplausos, Bad Romance e Born This Way, que cantou em parte a capela e com o traje usado na cerimônia dos Grammy.